Захарова: здание Генконсульства России было повреждено при атаке по Исфахану

Здание Генерального консульства России пострадало при атаке на администрацию иранской провинции Исфахан 8 марта. Об этом во вторник, 10 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

© Вечерняя Москва

По словам дипломата, взрывная волна была настолько сильной, что в служебных помещениях и жилых блоках дипмиссии выбило стекла, а некоторых сотрудников отбросило ударной силой. Никто не пострадал.

Она подчеркнула, что посягательство на дипломатические объекты является грубейшим нарушением международного права и принципа их неприкосновенности. Москва потребовала от всех вовлеченных сторон строгого соблюдения этих норм.

— Призываем участников конфликта незамедлительно положить конец военному противостоянию и вернуться за стол переговоров, — передает слова Захарова официальный сайт ведомства.

Еще 2 марта два удара были нанесены по площади Фирдоуси в Тегеране, в 600 метрах от которой находится посольство России в Иране. Есть погибшие и пострадавшие среди местных жителей.

Незадолго до этого один из ударов по Тегерану, который был совершен в рамках военной операции США и Израиля против Ирана, также пришелся на площадь Фирдоуси.