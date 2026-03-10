Третья мировая война в предсказаниях Жириновского: самое страшное впереди

Владимира Жириновского при его жизни чаще воспринимали как эксцентричного фантазера, чем как прозорливого политика. Однако точность, с которой сбываются прогнозы основателя ЛДПР, поражает. Третья мировая война, обещанная Жириновским, теперь кажется пугающе реальной и неизбежной.

Где и как начнется

Еще в 2018 году Жириновский предупреждал, что ближневосточный конфликт не ограничится противостоянием Ирана и Израиля — после ударов с воздуха по иранским ядерным объектам в ситуацию вмешаются Соединенные Штаты, за ними подтянутся другие западные страны: "США мобилизуют НАТО и сами, и начнут бомбить Иран, в том числе применяя очень страшное оружие локального действия, но зачищают территорию полностью. Можно всю страну снести применением одного этого локального ядерного удара".

В конце концов региональный междусобойчик перерастет в крупнейшую войну, потенциально — мирового масштаба, способную затмить все прочие столкновения и противостояния. Этого в полной мере хлебнул лидер киевского режима Владимир Зеленский: Украина, четыре года царствовавшая в инфополе и кошельках западных спонсоров, оказалась забыта.

Именно такое развитие событий предрекла Владимир Жириновский. По его словам, на Ближнем Востоке "развернутся такие события, что все забудут вообще, что такое Украина. Дело идет о Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события".

Кого и зачем "раздолбают"

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев напомнил в интервью "Ленте.ру" про особенности терминологии: "Мировая война — когда много государств воюют с другими государствами". Сейчас же "одно государство в лице США развязывает войны на разных участках".

Владимир Жириновский, как оказывается, предвидел и эту хитрую тактику Соединенных Штатов — политик предупреждал, что "не Иран им нужен", хотя его и "раздолбают".Основатель ЛДПР сослался на авторитетное мнение бывшего главы Госдепартамента Генри Киссенджера, отметив, что американцам нужно "заставить нас и Китай стать на защиту Ирана", поскольку "в той войне с применением ядерного оружия, как пишет Киссинджер, из этой ядерной пыли восстанет только одно государство — и это США!"

Однако глупо было бы недооценивать Россию с ее ядерным потенциалом и способностью ответить на агрессию извне. Жириновский высказывался об управлении ядерными рисками в прагматичном ключе: "Если будут в пепле ядерном лежать все штаты США, у нас пол-России будет гореть в этом аду — кто же выиграет? Немцы? Китайцы? Японцы? Зачем нам это надо? Пусть выиграют русские и американцы!"

Кто и как спасет мир

Договоренность именно России и Соединенных Штатов, по мнению политика, могла бы снизить накал конфронтации. Владимир Жириновский предлагал обсуждать будущее мироустройство по образцу Ялтинской конференции 1945 года: "Наш президент и американский сядут в Сочи и договорятся". Инициатива эта прозвучала за несколько лет до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — тогда создатель ЛДПР предполагал, что "вместо Ялты будет Сочи", а не Анкоридж.

Впрочем, такие нюансы — ничто в сравнении с четко прописанной генеральной линией. Как отмечает нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владимир Жириновский "силой интеллекта умел заглянуть в будущее", в котором увидел, что "взаимный обмен ударами может привести к серьезной дестабилизации на Ближнем Востоке, гуманитарной и, не исключено, экологической катастрофам".

Однако шанс предотвратить сценарий, грозящий переходом к Третьей мировой войне, еще есть. Эксцентричный провидец Владимир Жириновский подчеркивал, что "мы не должны доводить до горячей фазы".

Способ сделать это, кажется, знают в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "прав (президент России Владимир) Путин: на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе", а главное — "крепко думать головой".