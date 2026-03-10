Вассерман назвал истинную причину удара США по школе в Иране

Удар по школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана стал следствием разгильдяйства в американской разведке, рассказал журналистам News.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Парламентарий заметил, что когда-то школа была частью учебного центра Корпуса стражей Исламской революции: там были казармы, спортивно-тренировочный городок или площадка. В дальнейшем эту школу передали в общее пользование.

«Очевидно, какой-то «разгильдяй» из американской разведки забыл внести уточнение [в карты]», — отметил Вассерман.

По его мнению, искусственный интеллект здесь совершенно ни при чем: дело в людях, которым собственного интеллекта «не всегда хватает».

«Врата ада открываются»: Вассерман предсказал сценарий мести Ирана США и Израилю

«Когда разведчик думает не тем местом, что у него между ушами, это особенно опасно. В любом случае это попытка снять ответственность с военных чиновников и с человека в принципе», — заметил эрудит.

В субботу, 28 февраля, США нанесли ряд ударов по военным и гражданским объектам на территории Ирана. Погибли свыше 200 человек, в том числе, ученицы иранской школы для девочек.

Гибель детей вызвала бурную общественную дисскусию. В Израиле категорически отвергли обвинения в ударе по этому объекту, в США заявили, что не бьют по школам.

Позже в американских массмедиа появились публикации о том, что США били по военной базе в этом районе, ракеты могли случайно попасть по образовательному учреждению.

Французская Le Parisien обвинила в ошибочном ударе модель искусственного интеллекта Claude разработчика Anthropic, которую американцы применяли при разработке операций против Венесуэлы и Ирана.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предположил, что иранские военные сами ударили по школе в Минабе. Его слова вызвали резкую реакцию в Исламской Республике, иранцы пообещали отомстить за нанесенное им смертельное оскорбление.