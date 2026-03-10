$78.7491.9

Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана

RT на русском

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана.

Медведев поздравил Моджтабу Хаменеи
© РИА Новости
«Уверен, что ваша работа на данном посту будет способствовать дальнейшему укреплению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнёрства, особенно в условиях подлой и неспровоцированной вооружённой агрессии», — приводит текст поздравления РИА Новости.

Ранее тысячи жителей Тегерана вышли на улицы, чтобы поддержать Моджтабу Хаменеи.