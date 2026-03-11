Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию вокруг Ирана

Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели телефонные переговоры в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за ее скорейшую нормализацию.

© Газета.Ru

Как рассказали в МИД России, в связи с ситуацией вокруг Ирана была «подчеркнута поддержка вклада ШОС и БРИКС в усилия по деэскалации обстановки» в регионе, а также попытки достичь устойчивого урегулирования на основе баланса интересов всех сторон.

До этого Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. В ходе беседы стороны обменялись мнениями «по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, резко деградировавшей из-за неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана».

Глава российского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул принципиальную позицию Москвы «в пользу скорейшей деэскалации и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.