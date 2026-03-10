$79.1591.84

Путин сообщил о сокращении подконтрольной Киеву территории ДНР

Деловая газета "Взгляд"

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

© РИА Новости

Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

