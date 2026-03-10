Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.