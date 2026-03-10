В посольстве России в Израиле посоветовали гражданам уехать из страны

Российским гражданам, находящимся в Израиле по работе, учебе или в качестве туристов, следует покинуть страну до стабилизации ситуации, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

«Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», – заявила Таразевич, передает ТАСС.

Она также подчеркнула, что лицам с двойным гражданством следует соблюдать все инструкции Управления тыла Израиля и оставаться в безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион.