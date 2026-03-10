В посольстве России в Израиле посоветовали гражданам уехать из страны
Российским гражданам, находящимся в Израиле по работе, учебе или в качестве туристов, следует покинуть страну до стабилизации ситуации, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.
Она также подчеркнула, что лицам с двойным гражданством следует соблюдать все инструкции Управления тыла Израиля и оставаться в безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион.