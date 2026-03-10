$79.1591.84

Вассерман сообщил о странном звонке, посвященном "падению России"

Московский Комсомолец

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о странном звонке, который поступил ему на телефон. Неизвестный, уточнил Вассерман в телеграм-канале, спросил, выбрал ли депутат место, куда он "хочет поехать после падения России".

Вассерман сообщил о странном звонке, посвященном "падению России"
© РИА Новости

Вассерман ответил незнакомцу, что его вряд ли может интересовать ответ на этот вопрос, так как до падения России звонящий не доживет.

Политик уточнил, что монолог и попытки его пристыдить за ответ очень быстро наскучили, и он повесил трубку.