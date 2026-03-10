Вассерман сообщил о странном звонке, посвященном "падению России"

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал о странном звонке, который поступил ему на телефон. Неизвестный, уточнил Вассерман в телеграм-канале, спросил, выбрал ли депутат место, куда он "хочет поехать после падения России".

Вассерман ответил незнакомцу, что его вряд ли может интересовать ответ на этот вопрос, так как до падения России звонящий не доживет.

Политик уточнил, что монолог и попытки его пристыдить за ответ очень быстро наскучили, и он повесил трубку.