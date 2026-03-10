Переговоры по Украине и усилия России по Ирану: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 марта ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине и кризис на Ближнем Востоке.

Иранский вопрос

Песков заявил, что Россия «в меру своих возможностей» готова участвовать в урегулировании на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Он указал, что президент России Владимир Путин еще до эскалации предлагал посредничество РФ.

«Президент Путин с самого начала этой истории, до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности», - отметил Песков.

В то же время он подчеркнул, что пока президента России нельзя назвать посредником в урегулировании. Песков добавил, что необходимо «множественное понимание, множественное согласование», и призвал «чуть-чуть набраться терпения».

Вечером 9 марта Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Трамп сообщил, что президент России выступил за урегулирование на Ближнем Востоке. Песков не стал конкретизировать, в чем состоят предложения Москвы, сообщает ТАСС. Представитель Кремля лишь отметил, что эти предложения «доведены президентом до своего собеседника».

Снятие санкций

СМИ писали, что США рассматривают возможность снять санкции с некоторых стран для стабилизации цен на нефть. Стоимость нефти выросла на фоне войны на Ближнем Востоке. Песков заявил, что тема снятия санкций с российской нефти «сколь-либо детально не фигурировала» в разговоре Путина и Трампа, передает ТАСС.

Переговоры по Украине

Песков сообщил, что дата и место проведения новых трехсторонних переговоров по Украине пока не определены. Он указал, что Россия благодарна США за посреднические усилия и заинтересована в том, чтобы этот процесс продолжался.

Песков добавил, что во время разговора с Путиным Трамп не выдвигал условия прекратить огонь еще до полноценного урегулирования. Также представитель Кремля сообщил, что главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф находится в постоянном контакте «со своими российскими собеседниками».

Отключения связи

Песков заявил, что мобильная связь местами ограничивается в России из-за требований безопасности, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что отключения связи проводятся «в строгом соответствии с действующим законодательством».