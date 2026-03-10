Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала признавать стратегические ошибки.

Таким образом Дмитриев прокомментировал слова фон дер Ляйен, которая признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Урсула начала признавать стратегические ошибки. Это будет длинный список, но, по крайней мере, это начало», — отметил Дмитриев.

Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ Европы от российских энергоносителей

Он также добавил, что Европе необходимо более продуманное стратегическое руководство.

Ранее Дмитриев поинтересовался, куда могут отправиться европейские лидеры в случае роста цен на нефть выше $110 за баррель.

Также он высказывал мнение, что страны Европы допустили стратегическую ошибку, отказавшись от российских энергоносителей.