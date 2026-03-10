Сенатор сделал заявление о «важном для всего мира» разговоре Путина и Трампа

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом был важен для всего мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Трамп сообщил, что президент России выступил за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

«Судя по той информации, которую довел до СМИ помощник президента Юрий Викторович Ушаков, разговор полезный не только для двух сторон, но и для всего мира», - так эту беседу прокомментировал Джабаров.

Ушаков сообщил, что телефонный разговор президентов носил «деловой, откровенный и конструктивный характер». Он напомнил, что в последний раз они говорили по телефону в декабре 2025 года.

Разговор длился около часа и состоялся по инициативе Трампа. По словам Ушакова, главными темами беседы стали война на Ближнем Востоке и переговоры об украинском урегулировании. Путин передал Трампу свои соображения по скорейшему завершению конфликта США с Ираном.