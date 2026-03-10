Песков: Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами

Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф находится в постоянном контакте с российскими коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно Стив Уиткофф находится в постоянном контакте со своими российскими собеседниками. И этот канал общения действительно позволяет доносить друг другу сигналы по самым чувствительным вопросам», — отметил он.

Накануне президенты России и США провели телефонный разговор.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, беседа состоялась по инициативе Трампа и длилась около часа.

Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации в Иране, высказали готовность к регулярному общению, а также обсудили ситуацию в Венесуэле. Кроме того, президент России рассказал американскому лидеру об успешном продвижении российских войск в зоне СВО.