В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Таких условий не выставлялось. Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня [на Украине]. Также всем прекрасно известна последовательная позиция президента Путина», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос.

Ранее Путин в разговоре с Трампом рассказал об успешном продвижении Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кроме того, российский лидер положительно оценил посреднические усилия главы Белого дома по урегулированию украинского кризиса.

Помощник российского президента по международным дела Юрий Ушаков уточнил, что разговор двух лидеров носил конструктивный и деловой характер. Стороны общались около часа.