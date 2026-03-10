России предложили роль посредницы на переговорах США и Ирана

Научный сотрудник РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что Россия может стать модератором переговоров между США и Ираном благодаря своим стабильным отношениям с обеими странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану; в результате одной из атак был убит верховный лидер страны, аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ запустил ракеты по Израилю и по важнейшим американским базам на Ближнем Востоке.

Вечером 9 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Трамп сообщил, что Путин выступил за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

«Россия уникальная в некотором отношении. У нас с Ираном стратегическое партнерство, он наш союзник. И у нас более-менее стабильные отношения с США», - заявил Блохин.

По его мнению, в роли модератора Россия могла бы предложить площадку для переговорного процесса. Также Москва может довести до американцев позицию Ирана.

Шестого марта Трамп заявил, что США не будут заключать никакие соглашения с Ираном, за исключением соглашения о «полной капитуляции» Тегерана. Он утверждал, что у Ирана не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил», поэтому война «почти закончена».