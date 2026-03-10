Политолог высказался о возможной стратегии Джей Ди Вэнса на президентский пост

Амбиции на Белый дом могут потребовать нестандартных шагов. Политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik предложил неожиданный сценарий, который, по его мнению, мог бы помочь вице-президенту США Джей Ди Вэнсу приблизиться к президентскому креслу.

© Global look

По его оценке, Вэнсу стоит заранее отказаться от поста вице-президента — ещё до промежуточных выборов в конгресс.

Сардарян считает, что ключевым элементом такой кампании могла бы стать жёсткая критика Дональда Трампа. Политолог предполагает, что таким образом Вэнс мог бы перехватить риторику демократов и использовать её в собственных интересах.

«Если уйти в отставку уже после выборов, в случае поражения республиканцев это будет выглядеть как бегство с тонущего корабля», — считает эксперт.

В связи с этим Сардарян предложил Вэнсу заявить следующее: «Я верил Трампу, но он всех предал. Мы надеялись, что Америка станет другой, а он в итоге прислуживает глобалистам».

Эксперт также отметил, что политическая платформа, благодаря которой Дональд Трамп ранее одержал победу на выборах, по-прежнему пользуется в США более широкой поддержкой, чем леволиберальная программа демократов. Именно на этом электоральном запросе, по мнению Сардаряна, и мог бы строиться возможный политический проект действующего вице-президента.