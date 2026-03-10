Путин рассказал о последствиях дестабилизации на Ближнем Востоке

Россия неоднократно предупреждала о том, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке спровоцируют рост цен на нефть и газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Россия не раз, хотел бы сразу отметить, предупреждала, что попытки дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке неизбежно поставят под удар глобальный топливный и энергетический комплекс», — сказал он в ходе совещания в Кремле, посвященного ситуации на мировом рынке.

По словам российского лидера, Москва последовательно указывала на то, что подобные попытки приведут к росту цен на энергоносители, а также спровоцируют ограничение поставок углеводородов по всему миру и нарушат долгосрочные планы по инвестициям.

Путин подчеркнул, что, по усей видимости, опасения России в настоящее время подтверждаются.

До этого телеканал CNN сообщил о том, что скачок цен на нефть, который произошел на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, привел американскую администрацию в состояние паники. В публикации отмечалось, что власти пытаются успокоить инвесторов и найти способы смягчить последствия роста цен.

