Проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине в странах Европы является проблемным, поскольку чиновники Евросоюза стремятся влиять на переговоры и оказывают давление на их участников. Об этом посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что Европа становится очень проблемной территорией, где можно было бы организовывать переговоры. Мирошник напомнил, что во время последних встреч в Женеве высокопоставленные европейские чиновники бесцеремонно пытались вмешаться в ход переговоров. Такие условия не способствуют достижению договоренностей, для которых требуются безопасность, логистика, отсутствие давления.

Зеленский рассказал, когда могут продолжиться переговоры по Украине

По мнению посла, на самом начальном этапе «переговоров о переговорах» вообще не следует называть предполагаемые площадки, поскольку в их адрес немедленно начнется информационное давление, поток различных разоблачений и всевозможных фейков. Поэтому такие переговоры нужно проводить в закрытом режиме с максимальной защитой участников от внешнего давления, чтобы не дать возможности их сорвать.

9 марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта на Украине откладывается из-за ситуации вокруг Ирана.

Ранее Трамп заявил, что занимается конфликтом на Украине в качестве одолжения Европе.