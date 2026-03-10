Нападение Соединенных Штатов и Израиля вызвало огромный резонанс, в настоящий момент внимание всего мира приковано к событиям в ближневосточном регионе. Как отметили журналисты из КНР, пока все обсуждали рост цен на энергоносители, блокировку Ормузского пролива и ракетные удары, незамеченными прошли новости, связанные с Россией и санкциями против нее. Об этом сообщает издание 360kuai.

© kremlin.ru

«Путин должен быть доволен, Вашингтон преподнес России неожиданный подарок», – пишут авторы китайского издания.

Несколько дней назад американский президент заявил о возможности снятия санкций с РФ. Политик сказал, что хотел бы обеспечить постепенную отмену ограничений и развитие торгово-экономических связей между государствами при условии достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине. В ходе одной из закрытых встреч в Белом доме он также намекнул на готовность пересмотреть свою политику в отношении Москвы.

Китайские источники подчеркивают, что такие сигналы стали хорошей новостью для России, так как вероятность снятия санкций со стороны США весьма высоки. В случае такого развития событий Европейскому Союзу придется пересмотреть свои подходы к Москве, включая отмену ограничений.

Тем не менее, в России не питают больших иллюзий. Власти подчеркивают, что не примут неравные условия и готовы обсуждать восстановление отношений только на основе равноправного диалога, учитывающего интересы обеих сторон.

В Китае пришли к выводу, что если США действительно хотят улучшить отношения, им необходимо изменить свою политику, передает АБН24.

