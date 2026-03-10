Евросоюз подготовил 20-й пакет санкций против России, однако так и не смог довести дело до конца. Брюсселю не удалось добиться одобрения всех государств-членов, необходимого для согласования новых ограничений. Как отметили политические аналитики из КНР, на этом неприятности для еврочиновников не закончились – следом им добавил проблем российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«Гениальность шага Путина заключается в том, что он может лишить ЕС актива, ценность которого невозможно измерить деньгами», – пишут авторы китайского издания.

Недавно стало известно, что РФ подала в суд на Европейский Союз. Это решение стало ответом на запрет ЕС возврата активов, принадлежащих российскому Центробанку. В Москве утверждают, что действия Брюсселя нарушают как международное, так и европейское право, которое защищает государственную собственность.

Китайские журналисты отмечают, что на первый взгляд этот шаг может показаться символическим, так как трудно ожидать успеха в европейском суде. Тем не менее, Россия продемонстрировала стратегическую ловкость – действия Европейского Союза могут обернуться для него негативными последствиями.

По мнению экспертов, обвинения Москвы могут подпортить репутацию ЕС. Несоблюдение международных норм и покушение на частную собственность создает серьезные риски для европейских финансовых институтов и ставит под сомнение их надежность, передает АБН24.

