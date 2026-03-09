Путин и Трамп обсудили ситуацию в Венесуэле

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Венесуэле.

Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Президенты затронули также вопрос о Венесуэле, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», — сказал он.

Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в Иране.

Третьего января Соединённые Штаты провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что похищение Соединёнными Штатами Мадуро и возможные решения суда США в отношении него незаконны.