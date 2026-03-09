Путин оценил посреднические усилия Трампа по Украине

Президент России в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом положительно оценил посреднические усилия главы Белого дома по Украине. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

«С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, принимаемых командой Дональда Трампа и им лично», — отметил чиновник.

Президенты поговорили по телефону вечером 9 марта. Трамп позвонил Путину, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.