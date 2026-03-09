Путин обратился к сыну Хаменеи, избранному на должность верховного лидера Ирана

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, второму сыну погибшего аятоллы Али Хаменеи, в связи с избранием на должность верховного лидера Ирана. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Моджтаба Хаменеи был назначен на должность верховного лидера Исламской Республики в воскресенье, 8 марта. По данным иранских СМИ, значительная часть силовых ведомств 9 марта принесла ему присягу и выразила готовность следовать его указаниям.

«Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности. Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — отметил Путин.

Президент подтвердил неизменную поддержку Тегерана со стороны Москвы, солидарность с иранскими друзьями. Он добавил, что Россия была и будет надёжным партнёром Исламской Республики.