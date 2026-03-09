Дмитриев поинтересовался, куда пойдут фон дер Ляйен и Каллас при дорогой нефти

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался, куда отправятся глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас при ценах на нефть выше $110 за баррель.

«Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше $110?» — написал он в соцсети X.

Ранее спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами на фоне ближневосточного кризиса пошутил, что русофобам из Евросоюза придётся умолять Россию о нефти, газе и об удобрениях.

Глава ЕК выступила с неожиданным призывом

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и из-за его влияния на поставки топлива.

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах в понедельник, 9 марта, прибавив более 26%. Котировки достигли максимальных значений с середины 2022 года. По последним данным, цены на газ в Европе впервые с 11 января 2023 года превысили $800.