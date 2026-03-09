Эрдоган и Путин обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Власти Турции рассчитывают на проведение телефонных переговоров между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.
По данным собеседника агентства, диалог глав государств станет частью «телефонной дипломатии», которую проводит Анкара с целью деэскалации конфликта в регионе.
Представитель администрации подтвердил возможность контакта, однако не стал называть конкретную дату.
«Точных сроков нет, но есть вероятность, что это произойдёт в ближайшее время», — отметил источник.
4 марта Минобороны Турции сообщило об уничтожении ракеты из Ирана.
Позже глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предостерегает Иран от повторения инцидентов с падением ракет на турецкой территории.