Эрдоган и Путин обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Власти Турции рассчитывают на проведение телефонных переговоров между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили РИА Новости в администрации турецкого лидера.

По данным собеседника агентства, диалог глав государств станет частью «телефонной дипломатии», которую проводит Анкара с целью деэскалации конфликта в регионе.

Представитель администрации подтвердил возможность контакта, однако не стал называть конкретную дату.

«Точных сроков нет, но есть вероятность, что это произойдёт в ближайшее время», — отметил источник.

4 марта Минобороны Турции сообщило об уничтожении ракеты из Ирана.

Позже глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предостерегает Иран от повторения инцидентов с падением ракет на турецкой территории.