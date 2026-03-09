Песков объяснил появление "секретного" видео с кашляющим Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал технической ошибкой случайную публикацию неотредактированного видеопоздравления Владимира Путина с 8 Марта. В официальном канале Кремля около часа находился черновой вариант обращения, в который попали рабочие дубли и личные замечания главы государства о самочувствии.

«Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», — цитирует Пескова издание «Подъём».

Согласно материалам, в черновом ролике Владимир Путин прервал запись из-за першения в горле.

«Я чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня», — пояснил на видео российский лидер, указав на необходимость переписать обращение.

В свою очередь журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале отметил, что никакого специального расследования в Администрации Президента по поводу этого случая не проводится. По его словам, это обычная «ошибка выходного дня», которая случается из-за человеческого фактора. Юнашев напомнил, что подобные ситуации в работе пула возникали и раньше, приведя в пример громкий случай 2013 года в Калмыкии. Тогда из-за невыключенной камеры в сеть попали кадры закрытого совещания, на котором президент поставил правительству жесткий ультиматум.