Лавров провёл переговоры с МИД ОАЭ на фоне войны в Иране

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел ОАЭ Абдуллой Нахайяном. Стороны выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

© Московский Комсомолец

Министры подчеркнули принципиальную важность возобновления политико-дипломатических усилий для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке.

Особое внимание уделили необходимости прекращения атак, от которых страдают гражданские лица как в арабских странах, так и в самом Иране. Также Россия и Арабские Эмираты высказались в пользу незамедлительных шагов по прекращению военных действий в регионе.