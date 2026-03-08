Как отметил спецпредставитель президента, это делает экономику крайне восприимчивой к потрясениям на энергетических рынках.

«Даже Financial Times теперь повторяет тезисы Кремля: бессилие Европы распространяется и на энергетику», — написал он в соцсети X.

"Вам конец!": во Франции забили тревогу после жестких слов Путина

Дмитриев отметил, что это стратегическая ошибка, которая заключается в отказе от российской энергетики. По его словам, она не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям.