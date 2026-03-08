Захарова прокомментировала решение признать однополые пары семьёй на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала новости о решении Верховного суда Украины признать однополые пары* семьёй.

«Киевский режим сумел и 8 марта наполнить новым квазисмыслом. Но у Зеленского, конечно, открываются фантастические перспективы», — написала дипломат в Telegram.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на экстремистскую организацию, сообщило, что Верховный суд оставил в силе решение о признании однополой пары семьёй.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.