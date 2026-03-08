Глава МИД Ирана рассказал, как Россия помогает Тегерану

$79.1591.84

Глава МИД Ирана: Россия помогает Тегерану по многим направлениям

Вечерняя Москва

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия оказывает помощь Ирану «по многим направлениям». Так он ответил на вопрос журналистки NBC News о том, предоставляет ли Москва какую-либо поддержку Тегерану в текущем военном конфликте.

© ТАСС

Арагчи напомнил, что между Россией и Ираном подписан договор о стратегическом партнерстве, поэтому военное сотрудничество между двумя странами не является секретом.

— Оно было в прошлом, оно есть сейчас и будет продолжаться в будущем, — отметил Арагчи.

Когда интервьюер спросил, предоставляет ли Россия Ирану разведывательные данные для выявления американских войск, Арагчи ответил, что у него нет конкретной информации по этому вопросу.

— Ну, они помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет каких-то подробных сведений, — приводят его ответ в материале.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф в воскресенье, 8 марта, заявил, что попросил Россию не передавать разведданные Ирану. Днем ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона направляет иранским коллегам информацию о том, где находятся американские войска на Ближнем Востоке. Однако Москва не занимается координацией ударов Тегерана