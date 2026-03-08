Президент России Владимир Путин заявил о возможности немедленного прекращения поставок газа в Евросоюз, что вызвало резкую реакцию в европейском политическом сообществе. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал ситуацию как стратегическую ловушку, в которую руководство ЕС загнало себя самостоятельно в самый критический момент.

© Kremlin.ru

Комментируя предупреждение Москвы, Филиппо подчеркнул фатальность текущего курса Брюсселя.

«Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент!» — написал он в социальной сети X.

По мнению политика, «истерическая антироссийская политика» прямо противоречит интересам Франции, а лидеры объединения «сами себе вырыли яму».

Объявлено о начале общемировой битвы за газ

Ранее Владимир Путин заявил, что на фоне планов ЕС полностью запретить импорт российского топлива к 2027 году, Москва готова действовать на опережение.

«Москва может прекратить поставки прямо сейчас и уйти на другие рынки», — констатировал президент.

Он добавил, что европейские страны сегодня «пожинают то, что сами посеяли», игнорируя энергетический шантаж со стороны Украины и последствия госпереворота в Киеве. По словам главы государства, происходящее в энергетике является итогом «ошибочной политики властей ЕС».