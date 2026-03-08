Путин подписал закон о невыдаче иностранцев, служащих в ВС России

Проходящих военную службу в России иностранцев, не выдадут по запросу других государств для уголовного преследования или исполнения приговора. Такой закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 8 марта на официальном портале правовой информации.

© Парламентская газета

Документ расширяет перечень оснований для отказа в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора. Речь идет о о случаях, когда такие запросы касаются иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или ранее проходившего военную службу по контракту в российских Вооруженных силах или иных воинских формированиях.

От уголовного преследования также будут ограждены те, кто уже завершил свою службу в рядах Российской армии или иных воинских формированиях.