Песков раскрыл, в чем разница между переговорами РФ и Ирана с американцами

Переговоры Ирана со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером шли через посредников, Россия же говорит с американцами напрямую, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Корреспонденты попросили представителя Кремля уточнить, может ли Москва доверять американцам, после того как Уиткофф и Кушнер вели переговоры с Ираном, а затем публично объясняли, почему Соединенные Штаты атакуют его.

«Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница», — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что после событий на Ближнем Востоке стало ясно — мир лишился международного права, его фактически больше нет.

Песков уточнил, что произошла существенная дестабилизация Ближнего Востока. Наступает «кумулятивный эффект», добавил от, от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем.