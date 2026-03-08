Президент России Владимир Путин назвал текущую мировую дестабилизацию следствием «системной ошибки» западных стран, которая началась с поддержки государственного переворота в Киеве.

По словам главы государства в интервью журналисту "Вестей" Павлу Зарубина, нынешний глобальный кризис, разворачивающийся на фоне войны в Иране, является прямой расплатой Европы и США за их собственные действия.

"Все, что происходит сейчас — я с этого начал — это, безусловно, ошибка, прежде всего, западных стран. Ошибка системная", - сказал Путин.

Он отметил, что тот же самый украинский кризист возник "из поддержки западными странами госпереворота на Украине". Напомнив о крымских событиях и на юго-востоке Украины, которые произошли после этого, Путин подчеркнул: "Отсюда же все началось. И это не наши какие-то действия. Это действия западных стран, включая европейские страны. Они пожинают сегодня то, что посеяли".

Президент также ответил на вопрос о странном поведении европейских режимов, которые не пытаются вразумить Киев, несмотря на критическую ситуацию на рынках. Характеризуя отношения западных кураторов и их подопечных в условиях нарастающего хаоса, российский лидер указал на абсурдность происходящего.