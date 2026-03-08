Кризис на Украине возник из-за поддержки западными странами госпереворота в Киеве, все пошло оттуда, напомнил в беседе с журналистами президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Госпереворот на Украине произошел 22 февраля 2014 года, в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название «евромайдан». От власти был отстранен действующий президент страны Виктор Янукович.

«Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины, в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло», — разъяснил Путин.

Глава государства также отметил, что в настоящее время власти западных стран пожинают всё то, что посеяли.

Путин объяснил, на какие уступки готов пойти ради мира. Он заявил, что США проявили слабость

Ранее президент России сообщил, что вторая причина кризиса, заключается в «постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО».

Российский лидер отметил, что Россия благодарна странам БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании украинского кризиса.

Глава государства подчеркнул, что необходимо «устранить первопричины кризиса», чтобы урегулирование было долгосрочным.