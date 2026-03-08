Между Украиной и Европой сложились странные отношения, которые можно описать фразой «Хвост виляет собакой». Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот», — сказал российский лидер.

Он объяснил, что поведение Киева опасно и носит достаточно агрессивный характер. Несмотря на это, ЕС продолжает оказывать Украине военную помощь, предоставляя не только деньги, но и оружие. По мнению главы государства, европейские страны фактически потакают киевскому режиму, что может привести к ухудшению на топливном рынке для самих государств ЕС, как это было после подрыва «Северных потоков».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба», может плохо закончиться для европейцев, если они продолжат игнорировать действия Киева. По мнению представителя Кремля, многие политики Европы намеренно не комментируют действия украинских властей и «затыкают друг другу рот».