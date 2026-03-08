Энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба», может ударить по всем европейцам, если они будут и дальше игнорировать действия Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Песков считает, что европейские политики намеренно не комментируют действия украинских властей. По его словам, они стараются не замечать происходящее и «затыкают друг другу рот».

«Они [европейские политики] доиграются, потому что этот шантаж ударит по всем европейцам так или иначе», — сказал представитель Кремля.

До этого газета Politico сообщила о резком отказе Киева на требования некоторых стран Евросоюза предоставить им доступ к нефтепроводу «Дружба», чтобы осмотреть. Украинская сторона заявила, что ей нужно время, чтобы оценить масштабы повреждений нефтепровода.

В конце января Украина остановила транзит по «Дружбе», оставив Словакию и Венгрию без российской нефти из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после ударов. Поставки топлива должны был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.