Лавров: Вашингтону следует рассказать о своих планах

Илья Родин

Соединенным Штатам следует раскрыть свои планы по мироустройству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп в последние месяцы заявил о том, что желает взять под контроль, прямой или косвенный, Гренландию, Мексику, Венесуэлу, Кубу, Канаду, Иран, Колумбию.

Журналисты заметили, что за словами американского лидера последовали конкретные действия — США провели силовые акции в Венесуэле, Иране, Колумбии, Мексике, а также ряде других стран.

«Мы много говорим, что мы хотим определиться, в каком мире мы живем. Я уже тут несколько раз выступал на эту тему. Мы исходим из того, что США должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и меры по урегулированию конфликта.