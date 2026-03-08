Соединенным Штатам следует раскрыть свои планы по мироустройству, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп в последние месяцы заявил о том, что желает взять под контроль, прямой или косвенный, Гренландию, Мексику, Венесуэлу, Кубу, Канаду, Иран, Колумбию.

Журналисты заметили, что за словами американского лидера последовали конкретные действия — США провели силовые акции в Венесуэле, Иране, Колумбии, Мексике, а также ряде других стран.

«Мы много говорим, что мы хотим определиться, в каком мире мы живем. Я уже тут несколько раз выступал на эту тему. Мы исходим из того, что США должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, что ранее определяло какие-то нормы», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и меры по урегулированию конфликта.