Хватит тайн: Лавров прижал США к стенке из-за Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста "Вестей" Павла Зарубина о том, в каком мире мы теперь живем, призвал Соединенные Штаты раскрыть свои планы по дальнейшему переустройству мира.

Российский министр подчеркнул необходимость срочного созыва саммита лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН для стабилизации глобальной ситуации, ставшей следствием действий Вашингтона.

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты должны рассказать, какие у них планы и как это все соотносится с тем, на что, собственно, они определили какие-то нормы», — заявил Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Москва хочет определиться с тем, по каким правилам сейчас живет планета, учитывая, что Иран охвачен масштабным конфликтом.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что еще до начала пандемии президент России Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров «ядерной пятерки», и текущая эскалация на Ближнем Востоке делает эту инициативу критически важной.