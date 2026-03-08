$79.1591.84

Лавров заявил, что сейчас самое время созвать саммит «пятёрки»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас самое время созвать саммит «пятёрки».

© РИА Новости
«Президент Путин достаточно уже давно, ещё до COVID, предложил собрать саммит Совета безопасности ООН, постоянных членов. Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать» , — сказал он журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что мир лишился того, что он называл международным правом.