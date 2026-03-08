Лавров заявил, что сейчас самое время созвать саммит «пятерки»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сейчас самое время созвать саммит «пятёрки».

«Президент Путин достаточно уже давно, ещё до COVID, предложил собрать саммит Совета безопасности ООН, постоянных членов. Мне кажется, сейчас самое время такую идею реализовать» , — сказал он журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что мир лишился того, что он называл международным правом.