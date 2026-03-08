Идеальный шторм: Кремль призвал готовиться к глобальному хаосу

После событий на Ближнем Востоке стало ясно, что мир лишился международного права, его фактически больше нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу «Россия».

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что произошла существенная дестабилизация Ближнего Востока. Наступает «кумулятивный эффект» от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем.

Все это приводит к тяжелым экономическим и политическим последствиям.

«К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет», — сказал Песков.

По его словам, вряд ли кто-то может сформулировать, какое право пришло на место международного.

Кремль ответил на вопрос о просьбах Ирана к России

Он подчеркнул, что Путин прав в том, что на фоне «идеального шторма» Россия должна сосредоточиться на себе, своих интересах и потенциале.