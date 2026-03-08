Европейские лидеры впадают в панику из-за возможности прекращения поставок американского оружия Украине. В этой ситуации они не знают, куда бежать. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать», — сказал дипломат.

По словам Мирошника, в Европе переживают, что США перенаправят ресурсы в зону своих интересов на Ближнем Востоке, а отсутствие необходимы Киеву ресурсов создаст серьезные проблемы для Украины.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Владимир Зеленский находится в панике из-за невозможности выделения Европой обещанного Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро.