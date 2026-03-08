В МИД РФ обратили внимание на разлив мазута в Персидском заливе

Разлив мазута произошел в акватории Персидского залива в связи с потоплением танкеров на фоне ближневосточного конфликта. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион", — отметила дипломат.

По ее словам, мазут из зоны конфликта "моментально добрался" до безопасных пляжей. На этом фоне Захарова задалась вопросом, что произойдет, если боевые действия на Ближнем Востоке затронут расположенные там ядерные объекты. Как сказала представитель МИД РФ, атомная энергетика представлена в регионе не только в "мирных форматах".

"Все знают, что и Израиль не чужд обладанию соответствующими технологиями и не только в мирных целях", — пояснила она.

6 марта в Центральном штабе Вооруженных сил Ирана "Хатам- аль-Анбия" сообщили, что военнослужащие страны нанесли удар по нефтяному танкеру у берегов Кувейта. Судно шло под флагом США. После прилета на борту начался пожар.

1 марта атакам подверглись три танкера, принадлежащие США и Великобритании. В тот момент они находились в Персидском заливе и Ормузском проливе.