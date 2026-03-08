Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поблагодарил служащих в армии россиянок за их силу духа.

«Вы приближаете нашу победу. Низкий вам поклон за верность долгу, за силу духа, за преданность Родине. Мы гордимся вами!» — заявил он, обратившись со словами благодарности к россиянкам, служащим в ВС, работающим в зоне СВО и госпиталях и волонтёрах.

Также Медведев в поздравлении с 8 Марта также обратился к женщинам, чьи мужья, братья и сыновья сейчас защищают Россию.

«Ваша любовь, ваши молитвы и душевное участие служат главной опорой для наших героев», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём.