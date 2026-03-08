Дмитриев заявил о диком росте цен в России и мире

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мир вступает в фазу масштабного инфляционного ценового шока. Своё мнение он выразил в соцсети X.

© Московский Комсомолец

По его словам, этот процесс уже начинает сказываться на различных секторах экономики, компаниях и потребителях. В подтверждение Дмитриев приложил графики, демонстрирующие рост цен на нефть, газ, удобрения и морские перевозки.

Ранее глава РФПИ прогнозировал резкий скачок стоимости нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Теперь он констатирует, что инфляционное давление становится реальностью для всего мира.