Бастрыкин в Кремле доложил Путину о работе Следственного комитета

Владимир Путин в Кремле заслушал доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о работе возглавляемого им ведомства. Президент попросил Бастрыкина рассказать о расширенной коллегии СК, прошедшей 3 марта, сообщает ТАСС.

За 15 лет работы Следственный комитет привлёк к уголовной ответственности более 1,5 миллиона человек – с этой информации начал доклад Бастрыкин. Ещё глава СК сообщил, что более 70 украинских боевиков осуждены пожизненно за убийства мирных жителей.

Бастрыкин доложил Путину о борьбе с преступлениями украинского режима. Общий ущерб от злодеяний Киева в ДНР и ЛНР составил 580 миллиардов рублей. При этом обвинительные приговоры вынесли в отношении 1 084 боевиков и наёмников.

Помимо этого, Бастрыкин сообщил главе государства, что имущественный ущерб из-за теракта в концертном зале "Крокус сити холл" составил около шести миллиардов рублей.

Что касается прошлого года, то в 2025 году в суды направлено более 280 уголовных дел в отношении должностных лиц, задействованных в сфере миграции, проинформировал президента руководитель Следственного комитета. Ещё он сообщил, что в минувшем году СК получил согласие на возбуждение дел в отношении 23 судей.