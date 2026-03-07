В Совфеде оценили разговор Путина и Пезешкиана

Разговор президента России Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана подтверждает доверительный характер отношений между странами, заявил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в пятницу, 6 марта, российский лидер провел переговоры с иранским коллегой. Стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

Сам факт разговора, заметил сенатор, довольно важен для того, чтобы подтвердить характер отношений, которые существуют между Россией и Ираном.

«[Важен] для того, чтобы понять, что мы доверяем друг другу, откровенно обмениваемся теми проблемами, которые возникают, особенно сейчас, во время начатой в регионе с Соединенными Штатами и Израилем масштабной военной конфронтации», — отметил Карасин.

Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи

Ранее сообщалось, что Россия, Китай, Турция осудили нападение США и Израиля на Иран, призвали стороны завершить противостояние и сесть за стол переговоров.