Ближневосточная воронка, о которой так много говорили в последние годы, продолжает закручиваться. Военные действия между США, Израилем и Ираном продолжаются уже больше недели. И пока о том, что все может завершиться в обозримом будущем, говорить не приходится. Судя по всему, Ближний Восток ждет затяжной конфликт, к которому, возможно, присоединятся и другие страны.

Что ожидает Россию в случае затяжной войны в регионе? Об этом «МК» рассказал именитый эрудит Анатолий Вассерман.

- Во-первых, это означает длительное подорожание нефти и газа, что нам в целом выгодно, - говорит Вассерман. – Во-вторых, это означает значительный спрос на наше вооружение. Понятно, что мы вряд ли будем продавать его напрямую Ирану, чтобы не портить отношения с его противниками. Мы, в общем-то, умудряемся, поддерживать равные отношения практически со всеми странами. Но обходных путей в торговле оружием - превеликое множество. - И, в-третьих, что тоже важно, наверняка, будут какие-то серьезные обсуждения того, могут ли БРИКС и ШОС стать, помимо всего прочего, серьезными системами силовой взаимопомощи, - считает Анатолий Александрович. – Сейчас эти организации развиваются, как чисто экономические.

Вассерман предупредил о последствиях для России из-за операции США в Иране

Напомним, до этого Вассерман заявил «МК», что США и Ираиль не имеют свежего опыта проведения затяжных войн. Поэтому, по мнению эрудита, постараются выйти из этого конфликта, как только поймут, что быстрой победы не получится. Иран же, считает Вассерман, напротив, находится в более выигрышной позиции.