Написавший письмо Путину граф переехал в Россию

Граф Петр Шереметев, написавший письмо президенту Владимиру Путину, переехал в Россию. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Сергей Степашин в разговоре с ТАСС.

Степашин отметил, что граф сначала много лет жил в Марокко, а потом во Франции.

«Я вчера встречался с графом Шереметевым Петром Петровичем. (...) Сейчас он окончательно вернулся в страну», — заявил бывший премьер.

В июле 2025 года сообщалось, что посольство России во Франции передало в Москву письмо Шереметева Путину. В нем граф попросил российского лидера помочь ему вернуться на родину своих предков. Позднее стало известно, что послание дошло до Кремля.

Петр Шереметев — общественный деятель, меценат и архитектор, который родился в 1931 году в Марокко. Происходит из графской ветви русского рода Шереметевых. Много лет руководил Парижской русской консерваторией имени Сергея Рахманинова.