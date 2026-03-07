Желание украинских властей обладать ядерным оружием является «идеей фикс».

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству РИА Новости.

«Это идея фикс самого киевского режима. Вспомните, с чего все начиналось. Заявления Зеленского на рубеже начала специальной военной операции, когда он сказал, что неплохо было бы киевскому режиму обладать ядерным оружием. Преступления киевского режима в Курской области и в Судже не оставляют сомнений, что ядерное оружие ему нужно не с целью сдерживания, а с целью применения», — сказала дипломат.

Захарова предупредила, что европейские политики, поддерживающие Киев, так и не учли исторических уроков. По её словам, все «монстры», которых Запад создавал на протяжении десятилетий, в конечном счете всегда обращались против своих создателей.

«Они все время забывают одну простую вещь. Все монстры, которых они создавали исторически, потом поворачивались в их сторону и угрожали существованию своих прародителей», — подчеркнула дипломат.

В этом контексте она оценила возможные последствия гипотетического получения Украиной ядерного оружия. Захарова убеждена, что киевский режим применит его не только против России, но и против западных спонсоров — чтобы шантажировать их и выбивать дополнительные средства.

Отдельно официальный представитель МИД остановилась на фигурах руководства Евросоюза. Как считает Захарова, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен целенаправленно толкают Европу к пропасти.

По словам дипломата, интересы простых европейцев европейским политикам абсолютно безразличны — они действуют в интересах глобальных элит, связанных с западными структурами. Захарова подчеркнула, что такие фигуры не имеют легитимности, поскольку не проходят через реальные демократические процедуры, а получают власть бесконтрольно и неподсудно.

Захарова заявила о энергетическом коллапсе в Европе

В качестве подтверждения своих слов она упомянула коррупционные скандалы вокруг фон дер Ляйен, которые, по её словам, так и не получили судебной оценки. Политики В ЕС «готовы на всё», а результаты их деятельности уже очевидны для европейцев, заключила дипломат.