В Совфеде задались вопросом о «подмене» Трампа

Взгляды президента США Дональда Трампа на Ближний Восток за 10 лет «полностью» изменились, и это создает ощущение, что политика будто бы «подменили». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

© Газета.Ru

Сенатор привел цитату Трампа 2016 года, в которой политик сказал об ошибочности смены власти в Ираке и Ливии и называл ситуацию в этих странах «катастрофой». По словам Пушкова, после атаки американского президента на Иран, есть ощущение, что он «полностью изменил свои взгляды», ведь сейчас Трамп рассуждает о намерении «лично» выбрать нового лидера Ирана.

«Ощущение, что сегодня, 10 лет спустя, Трамп полностью изменил свои взгляды. Трампа «подменили»?», — написал Пушков.

В другом посте сенатор также привел цитату Трампа 2011 года, в которой бизнесмен заявил, что на тот момент президент США Барак Обама «точно начнет войну против Ирана, потому что он слаб и неэффективен». Пушков подчеркнул, что Трамп, который критиковал политику экс-президентов США Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джо Байдена на Ближнем Востоке, «сейчас делает ровно то же самое», что и они. И это также создает ощущение того, что Трампа «подменили», написал Пушков.

Трампу поставили серьезный диагноз

6 марта Трамп заявил, что США хотят сместить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер». Также СМИ со ссылкой на источники написали, что Трамп может разместить американские войска в Иране. До этого президент США не исключил, что американские наземные войска отправятся в Иран, а также заявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется».

В интервью порталу Axios Трамп сказал, что Иран может капитулировать, если полностью утратит свой боевой потенциал.

Ранее в Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе.